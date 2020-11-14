تعرف على أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أجريت انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، يوم السبت، وأسفرت عن فوز كل سبعة أعضاء جدد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان علي تكليف حجز معقداً في المكتب التنفيذي بـ31 صوتاً، فيما حصل أحمد حنون على الترتيب الثاني بـ20 صوتاً متعادلا مع عادل عيدان وهردة رؤوف ومصطفى جبار الذين حصلوا على نفس عدد أصوات حنون.

واضاف مراسلنا، أن جميل عزيز حاز على مقعده بعد حصوله على 19 صوتاً، فيما انسحب خالد كبان امام صبيح مراد بعد أن جمع كل واحد منها 17 صوتاً ليكون صبيح العضو السابع.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، يوم السبت، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، حيث تمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.