سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على خصوم ناشئي العراق في بطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-31T16:40:35+0000
تعرف على خصوم ناشئي العراق في بطولة كأس العرب

شفق نيوز/ وقع منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الأحد، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وجزر القمر وموريتانيا، وذلك في منافسات بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاماً التي ستحتضنها الجزائر، خلال شهر آب المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أقال المدرب السابق حسن كمال، من تدريب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، وسمى المدرب أحمد كاظم، بدلاً منه.

يذكر أن منتخب ناشئة العراق، قد حصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت مؤخرا في الأردن، بعد أن خسر مباراته الأخيرة أمام لبنان بنتيجة 0-1.

related

منتخب ناشئة العراق يعسكر في الإمارات استعداداً للاستحقاقات المقبلة

Date: 2021-11-06 09:07:15
منتخب ناشئة العراق يعسكر في الإمارات استعداداً للاستحقاقات المقبلة

طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

Date: 2019-06-05 10:51:31
طاقم تحكيم مصري يقود ودية تونس والعراق

ملعب "المدينة" يحتضن لقاء ودياً للمنتخب العراقي وأندية سعودية وقطرية ترصد ثلاثة لاعبين

Date: 2022-01-05 11:08:18
ملعب "المدينة" يحتضن لقاء ودياً للمنتخب العراقي وأندية سعودية وقطرية ترصد ثلاثة لاعبين

طائرة خاصة للمنتخب غدا والسعودية ارض مفترضة لمباريات كأس العالم

Date: 2021-08-07 09:19:32
طائرة خاصة للمنتخب غدا والسعودية ارض مفترضة لمباريات كأس العالم

صافرة عراقية تقود نصف نهائي كأس العرب للشباب

Date: 2021-07-03 08:15:52
صافرة عراقية تقود نصف نهائي كأس العرب للشباب

مصير شهد على طاولة اجتماع لإتحاد الكرة العراقي

Date: 2022-03-30 10:31:05
مصير شهد على طاولة اجتماع لإتحاد الكرة العراقي

منتخب الناشئين يخسر أمام منتخب شباب محافظة النجف ودياً

Date: 2022-05-24 17:42:51
منتخب الناشئين يخسر أمام منتخب شباب محافظة النجف ودياً

العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"

Date: 2021-06-10 18:36:33
العراق بالزي الأبيض أمام هونغ كونغ.. ومسحة كورونا "سلبية"