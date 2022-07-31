تعرف على خصوم ناشئي العراق في بطولة كأس العرب

شفق نيوز/ وقع منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم الأحد، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وجزر القمر وموريتانيا، وذلك في منافسات بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاماً التي ستحتضنها الجزائر، خلال شهر آب المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أقال المدرب السابق حسن كمال، من تدريب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، وسمى المدرب أحمد كاظم، بدلاً منه.

يذكر أن منتخب ناشئة العراق، قد حصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت مؤخرا في الأردن، بعد أن خسر مباراته الأخيرة أمام لبنان بنتيجة 0-1.