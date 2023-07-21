تعرف على آخر 5 مباريات في الدوري العراقي الممتاز

2023-07-21T06:02:42+00:00

شفق نيوز / تقام اليوم الجمعة، آخر خمس مباريات ضمن الجولة 38 والأخيرة، من منافسات الدوري العراقي الممتاز 2022-2023.

أولى المباريات، ستجمع الصناعة بالكرخ، على ملعب الأول في تمام الساعة الخامسة عصراً، في حين ستضم المباراة الثانية زاخو ونفط البصرة على ملعب زاخو في الساعة 7:30 مساءً.

هذا وستقام ثلاث مباريات في الساعة 9:30 مساءً، ستجمع الأولى الكهرباء والنفط، على ملعب الشعب الدولي، وأربيل والقاسم، على ملعب فرانسو حريري، والأخيرة بين النجف والطلبة على ملعب النجف الدولي.

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