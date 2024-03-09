تعرف على آخر 4 مواجهات قبل توقف دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم يوم السبت، منافسات المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات على ملاعب بغداد والبصرة وزاخو .

ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة واحدة عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، تجمع فريقي القوة الجوية وضيفه أمانة بغداد .

وتقام في الساعة الخامسة عصراً مباراتان، الأولى على ملعب الميناء الأولمبي بين فريقي الميناء وضيفه الزوراء، والثانية على ملعب زاخو بين أصحاب الأرض والجمهور فريق زاخو وضيفه نفط الوسط .

ويحتضن ملعب الشعب الدولي، آخر مباريات المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق، والتي ستجري بين فريق الطلبة وضيفه النجف عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن عبر وكالة شفق نيوز، أن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، ستتوقف في العاشر من شهر آذار الجاري، بعد انتهاء الجولة 19 والتي تعد الأخيرة للمرحلة الأولى، وأن التوقف جاء بغية استعداد المنتخب لمباراتيه أمام الفلبين بتصفيات كأس العالم، وكذلك لإراحة فرق أندية دوري النجوم ما بين المرحلتين.