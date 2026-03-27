تعرف على حكم العراق وبوليفيا في الملحق المؤهل لمونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، تسمية الحكم الدولي السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة العراق وبوليفيا، ضمن نهائي الملحق العالمي المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المواجهة عند الساعة السادسة من فجر يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان المقبل.

ويواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، منذ يوم الاثنين الماضي، تدريباته المكثفة في مدينة مونتيري المكسيكية استعداداً لمباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وكانت بعثة العراق، وصلت الى المكسيك يوم الأحد الماضي، استعداداً لمواجهة منتخب بوليفيا في الساعة السادسة من فجر الأربعاء المقبل.