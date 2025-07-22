تعرف على أحدث تعاقدات الأندية العراقية في سوق الانتقالات الصيفي

شفق نيوز- بغداد

حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، على أحدث أنباء تنقلات واتفاقات اللاعبين لتمثيل أبرز أندية في دوري نجوم العراق، بينما تفاوض اندية اخرى في صراع الحصول على أسماء لامعة من المحليين والمحترفين قدمت مستويات كبيرة في الموسم السابق، بينما مازال الشرطة في مفاوضات مع نادي الفتح المغربي بشأن السماح للاعبها أيوب المودن، للتمثيل القيثارة بعد تأخر مفاتحته للنادي المغربي.

ووقع لاعب وسط المنتخب العراقي لؤي العاني عقداً يمتد لموسم واحد مع الكرمة بعد أن أمضى موسمه السابق مع نادي الطلبة.

في حين تعاقد لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب الأولمبي العراقي علي حيدر، على كشوفات نادي الطلبة، بانتظار الإعلان الرسمي فقط.

وودع اللاعب سجاد جاسم نادي الشرطة ليتعاقد مع فريق الگرمة بعقد قيمته 600 مليون دينار عراقي لتمثيله موسم واحد.

ويفاوض نادي القوة الجوية باهتمام كبير المحترف الإيفواري يانيك زاكري الذي أصبح خارج اسوار نادي دهوك بعد انتهاء عقده لتمثيل الصقور الموسم القادم .

وبمطالبة من مدرب الزوراء الجديد عبد الغني شهد دعا للتعاقد مع الثنائي سعد ناطق، أمجد عطوان وادارة النوارس دخلت في مفاوضات معها ومن المؤمل ان تحسم الصفقتين قريباً.

بينما يفاوض نادي الطلبة لاعب الكرمة محمد مزهر لضمه الى صفوف الانيق للموسم الكروي المقبل .

في حين تعاقد المهاجم النيجري اموتو مع نادي الغرافة قادماً من نادي الطلبة وسيمثله لموسم كروي واحد.

وأنهى لاعب المنتخب العراقي ونادي زاخو أحمد باسين عقده مع فريق زاخو ليعود إلى ناديه السابق أوريبرو السويدي لتمثيله في الموسم الكروي المقبل.

إلى ذلك رفضت إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي تجديد إعارة المدافع أيوب المودن لنادي الشرطة، معللة ذلك أنها تواصلت مع نادي الشرطة ومنحته مهلة حتى الثالث من تموز/يوليو الجاري، لحسم موقفه من لاعبها، لكن بدون أي جواب يذكر.

وهذا الأمر ولّد هذا التجاهل استياء النادي المغربي، فقرر عدم إعارة لاعبه مجدداً، من جانبها تسعى إدارة الشرطة لتلافي الموقف، لكن النادي المغربي يبدو حاسماً في موقف، وبهذا سيكون المودن أقرب للعودة إلى ناديه المغربي لتمثيله في الموسم المقبل.