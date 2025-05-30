تعرف على جدول مباريات منتخب شباب العراق في تصفيات كأس آسيا 2026

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن جدول تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 للمجموعة السابعة .

ووفقاً للجدول سيواجه منتخب العراق نظيره الباكستاني، يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر أيلول عام 2025 .

بينما يواجه منتخب العراق نظيره عُمان في ثاني مبارياته يوم السبت الموافق الـ6 من شهر أيلول المقبل، وسيلاقي في ثالث مبارياته نظيره الكمبودي يوم الثلاثاء الموافق الـ9 من الشهر نفسه.

هذا وستقام جميع مباريات المجموعة السابعة التي تصم العراق الى جانب منتخبات كمبوديا عُمان وباكستان في كمبوديا الذي سيكون الباد المضيف لمواجهات المجموعة .

ومن المقرر أن تُقام التصفيات للفترة من الأول ولغاية التاسع من شهر أيلول المقبل في السعودية، ويتأهل 15 منتخباً من 11 مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.