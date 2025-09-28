تعرف على جدول مباريات العراق في كأس العرب 2025 بقطر

شفق نيوز- الدوحة

‏أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأحد، جدول مباريات المنتخب العراقي مع الفرق المنافسة في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2025.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته يوم 3 كانون الأول/ديسمبر بلقاء فريق البحرين أو جيبوتي على ملعب 974 في قطر.

‏كما يواجه العراق منتخب لبنان أو السودان على نفس الملعب في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

‏ويلاقي العراق في آخر مباريات مجموعته المنتخب الجزائري في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل على ملعب خليفة الدولي.

وتقام النسخة الحادية عشرة من كأس العرب في قطر للمنتخبات العربية، وهي النسخة الثانية التي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث اعتمدها الاتحاد الدولي رسمياً في النسخ السابقة.