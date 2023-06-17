تعرف على توقيت نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا عن مواعيد مباريات دور نصف النهائي للبطولة التي يحتضنها ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وتجمع المباراة الاولى منتخبا ايران والاردن عند الساعة السادسة مساء يوم غد، بينما تجمع المباراة الثانية المنتخب العراقي ونظيره العماني عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.

وتاهلت اربعة منتخبات لدور نصف نهائي غرب اسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً وهي العراق والاردن وعمان وايران، بعد منافسات جرت بين 9 منتخبات في بغداد وكربلاء.