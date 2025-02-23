تعرف على تشكيلة منتخب قدامى العراق للقاء البحرين

شفق نيوز/ أعلن المدرب حكيم شاكر عن التشكيلة الأساسية لمنتخب قدامى لاعبي العراق امام منتخب البحرين والتي تجري اليوم الأحد ضمن بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين.

وتألفت التشكيلة نور صبري لحراسة المرمى، واللاعبين ‏اوس ابراهيم ‏وسعد عطية ووسام زكي وحيدر عبد الأمير وخلدون وإبراهيم وصالح سدير وأحمد مناجد وكرار جاسم وحمادي أحمد وحيدر صباح.

ويلاقي منتخب العراق نظيره البحريني عند الساعة 9:15 على ملعب جابر المبارك الحمد في ثاني مواجهاته ببطولة قدامى الخليج الكويت لكرة القدم، حيث فاز في مباراته الأولى بهدف وحيد على المنتخب اليمني.