تعرف على تشكيلة الأولمبي العراقي امام باكستان

شفق نيوز- بنوم بنه

أعلن مدرب المنتخب الاولمبي العراقي عماد محمد، يوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الباكستاني في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.

وتألفت التشكيلة من حسين حسن لحراسة المرمى وآدم طالب، كرار علي، كاظم رعد، عبد الرزاق قاسم، علي جاسم، مصطفى قابيل، أموري فيصل، مصطفى نواف، أحمد عايد وسجاد محمد.

ويواجه الأولمبي العراقي نظيره الباكستاني، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي (دون 23 عاماً)، قد أنهى يوم الأحد الماضي، معسكره التدريبيّ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي انطلق في 22 من شهر آب.