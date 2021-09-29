سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة لبنان والامارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-29T17:02:05+0000
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة لبنان والامارات

تحصلت وكالة شفق نيوز، على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراتي لبنان والامارات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 اللتين ستقامان في النصف الأول من الشهر المقبل في قطر والإمارات

وتضمنت فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وعلاء مهاوي وريبين سولاقا ومصطفى محمد معن، للدفاع.

كما تضمنت صفاء هادي وامجد عطوان وشيركو كريم وامير العماري وسجاد جاسم وابراهيم بايش ومحمد علي عبود وشريف عبدالكاظم، لخط الوسط.

وعلاء عبدالزهرة وميمي وايمن حسين لخط الهجوم.

related

إصابة مفاجئة قد تبعد "ثاني حارس مرمى" عن تشكيلة المنتخب العراقي

Date: 2021-08-23 12:38:53
إصابة مفاجئة قد تبعد "ثاني حارس مرمى" عن تشكيلة المنتخب العراقي

مقصلة ادفوكات تأتي على لاعبين في المنتخب العراقي وجهازه الفني: لا مكان للمتخاذل

Date: 2021-09-09 07:45:19
مقصلة ادفوكات تأتي على لاعبين في المنتخب العراقي وجهازه الفني: لا مكان للمتخاذل

وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

Date: 2021-06-17 08:09:51
وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

المنتخب العراقي يتعادل أمام قيصري سبور التركي

Date: 2021-08-24 10:56:38
المنتخب العراقي يتعادل أمام قيصري سبور التركي

كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

Date: 2020-01-31 15:53:54
كاتانيتش يكشف قائمة "أسود الرافدين" لمباراتي فيتنام وهونغ كونغ

وثيقة .. عبد المهدي يوجه بتكريم مادي للاعبي المنتخب العراقي وكادره الفني

Date: 2019-11-26 16:11:09
وثيقة .. عبد المهدي يوجه بتكريم مادي للاعبي المنتخب العراقي وكادره الفني

فيروس كورونا يمزق شباك المنتخب العراقي لكرة القدم

Date: 2020-11-17 10:03:31
فيروس كورونا يمزق شباك المنتخب العراقي لكرة القدم

تطور جديد بملف كاتانيتش.. كوركيس: الذي وصلني حديث مقاهي فقط

Date: 2021-06-17 11:47:52
تطور جديد بملف كاتانيتش.. كوركيس: الذي وصلني حديث مقاهي فقط