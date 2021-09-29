تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة لبنان والامارات

تحصلت وكالة شفق نيوز، على تشكيلة المنتخب العراقي لمباراتي لبنان والامارات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 اللتين ستقامان في النصف الأول من الشهر المقبل في قطر والإمارات

وتضمنت فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وعلاء مهاوي وريبين سولاقا ومصطفى محمد معن، للدفاع.

كما تضمنت صفاء هادي وامجد عطوان وشيركو كريم وامير العماري وسجاد جاسم وابراهيم بايش ومحمد علي عبود وشريف عبدالكاظم، لخط الوسط.

وعلاء عبدالزهرة وميمي وايمن حسين لخط الهجوم.