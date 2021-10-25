تعرف على تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي في لقاء اليوم امام المالديف

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي العراقي، ميروسلاف ساكوب، يوم الاثنين، عن التشكيلة التي سيواجه بها منتخب جزر المالديف في أولى لقاءاته ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وتألفت تشكيلة المنتخب الأولمبي من، حسن احمد لحراسة المرمى، وعباس الياس، ومحمد الباقر كريم، وحسين عمار، وحسن رائد لخط الدفاع، ومنتظر محمد، ومؤمل عبد الرضا، وصادق زامل، واحمد سرتيب، وحسن عبد الكريم لخط الوسط، ورضا فاضل للهجوم.

ويلتقي المنتخب الاولمبي العراقي منتخب جزر المالديف، في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم الاثنين، على ملعب المحرق في مملكة البحرين، ويوم الأحد المقبل يلتقي منتخبنا بنظيره البحريني في الساعة السابعة والربع مساء على نفس الملعب.