تعرف على أبرز تعاقدات وانتقالات مدربي دوري نجوم العراق للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

شهدت الأندية العراقية، بعد انتهاء دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 انهاء وتجديد عقود مدربيها وتسارع أندية اخرى بالتعاقدات مع مدربين جدد.

وقد أنهى المدرب حسين عبد الواحد، عقده مع نفط ميسان ومحطته القادمة ستكون مع نادي القاسم أو الطلبة اللذان دخلا بمفاوضات مباشرة معه.

وأنهى باسم قاسم إرتباطه مع الطلبة، وحاليا دخل بمفاوضات مع 3 أندية سيختار أحدها على حد قول المدرب المساعد احمد باسم قاسم.

وقدم ناديا الميناء والنجف عرضاً تدريبيا للمدرب حسن أحمد لقيادة فريقيهما الكروي للموسم المقبل بعد انتهاء مدة عقد المدربين ولي كريم مع النجف وحسام السيد مع الميناء.

وابقى نادي الكهرباء على مدربه راضي شنيشل لموسم آخر، لا سيما وانه قد تعاقد مع الكهرباء موسمين ولم تطرأ اي تغييرات او تراجع على العقد ليبقى الجهاز الفني نفسه في الموسم المقبل.

وبنسبة كبيرة أحمد خلف في طريقه للتجديد مع الكرمة بعد موسم مميز له مع أبناء الغربية وقد وصل الاتفاق الى مراحله اللاخيرة.

وعبدالغني شهد بعد دراسة عرضي زاخو والزوراء، حسم أمره مع الزوراء في قرار اخير اتخذه بعد اتفاق بين الطرفين.

ولم يكشف نادي الشرطة قراره الاخير عن تجديد تعاقده مع المصري مؤمن سليمان لكن بنسبة كبيرة سيبقى الفرعون مع القيثارة بعد وصول الادارة لقناعة ببقاءه مع الشرطة موسم اخر.

وسيكون المدرب السوري أيمن الحكيم مدربا للكرخ، بعد ان امضى موسمه السابق بنجاح مع نادي القاسم.

وأخيرا المدرب علي عبدالجبار في طريقه الى التجديد مع فريق القوة الجوية لموسم آخر.