تعرف على أبرز الوافدين والمُبعدين من قائمة المنتخب العراقي لموقعتي الأردن وعُمان

شفق نيوز/ شهدت قائمة المنتخب العراقي لكرة القدم، جملة استبعادات واستدعاءات مفاجئة ومختلفة عن مباراتي كوريا وفلسطين، هذا ولم تتم دعوتهم حاليا في لقاء الأردن وعمان، وأبرز الذين استبعدوا هم: لوكاس شليمون، سعد ناطق، لؤي العاني، صفاء هادي، حسن رائد، أسامة شيد .

بينما اللاعبين الذين لم يتواجدوا في مباراتي كوريا وفلسيطن وتمت دعوتهم حاليا لمباراتي الأردن وسلطنة عمان هم فرانس بطرس، زيدان إقبال، دانيلو السعيد، منتتظر الماجد، سعد عبد الأمير، علي الحمادي.

وأعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهتي الأردن وعمان ضمن جولة التصفيات (الخامسة، السادسة) المؤهلة لمونديال 2023.

وضمت القائمة 26 لاعباً هم: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، احمد يحيى، زيدان اقبال، امير العماري، امجد عطوان، محمد الطائي ، ابراهيم بايش ، يوسف امين ، منتظر ماجد، دانيلو السعد، احمد ياسين ، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، ايمن حسين، علي جاسم.