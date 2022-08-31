تعرف على أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي

شفق نيوز/ صفقات بعشرات الملايين حسمتها الفرق الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية الذي ينتهي في 31 أغسطس/آب من كل عام، منها صفقات ناجحة وأخرى خيبت آمال الجماهير.
ويبدو أن تشلسي هو أكثر الفرق التي تحاول أن تحسم في اليوم الأخير من الميركاتو الحالي أكثر من صفقة؛ إذ حسم صفقة انتقال قلب الدفاع الفرنسي ويسلي فوفانا مقابل 75 مليون يورو وتتبقى صفقة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم برشلونة التي لا تزال عالقة بعد تعرض اللاعب لكسر في فكه إثر عملية السطو على منزله.
وباتت صفقة الدولي الفرنسي هي الأعلى في تاريخ آخر يوم من الميركاتو الصيفي.
ويسلي فوفانا من ليستر إلى تشيلسي (عام 2022): 75 مليون يورو.
أوباميانغ من دورتموند إلى أرسنال (عام 2018): 55 مليون يورو.
الإسباني فرناندو توريس من ليفربول إلى تشلسي (عام 2011): 50 مليون يورو.
الإنجليزي أندي كاروب من نيوكاسل إلى ليفربول (عام 2013): 35 مليون يورو.
البرازيلي ويليان من شاختار دونيتسك الأوكراني إلى فريق أنجي محج قلعة الروسي (عام 2011): 30 مليون يورو.
الألماني أندري شورله من تشيلسي إلى فولفسبورغ (عام 2015): 27 مليون يورو.
الكولومبي خوان كوادرادو من فيورنتينا إلى تشيلسي (عام 2015): 26 مليون يورو.
البرازيلي لوكاس مورا من باريس سان جيرمان إلى توتنهام (عام 2018): 24 مليون يورو.
الأوروغواياني لويس سواريز من أياكس إلى ليفربول (عام 2011): 23 مليون يورو.
البرازيلي ديفيد لويز من بنفيكا إلى تشلسي (عام 2011): 21 مليون يورو.