تعرف على النادي العربي صاحب العرض "الخيالي" الذي رفضه رونالدو

شفق نيوز/ كشف موقع "sport.tvp"، يوم الخميس، عن النادي السعودي الذي قدم عرضاً "خيالياً للحصول على خدمات مهاجم فريق مانشستر يوناتيد الإنكليزي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر الموقع أن رونالدو تلقى عرضاً من نادي النصر السعودي، ثالث أقوى نادٍ في الموسم السابق للدوري السعودي، والذي تعاقد مؤخراً مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، ويملك في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد أكدت أن عرضاً سعودياً قدم للنجم كريستيانو رونالدو وفريقه مقابل 300 مليون يورو تتوزع بواقع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و125 مليون يورو راتب سنوي ومدة العقد سنتين، ما يعني حصول النجم البرتغالي على 250 مليون يورو، فيما يحصل وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز على 20 مليون يورو.

وأكدت مواقع إعلامية برتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض العرض السعودي مفضلاً البقاء في أوروبا حيث يواجه ممثلوه مشكلة إقناع فريق كبير بخدماته.

وبحسب تقارير إعلامية أوروبية رفضت أندية بايرن ميونخ، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ضمه فيما يفضل تشيلسي التركيز على جلب مدافعين ولم يتبق أمام النجم البرتغالي سوى العودة لبلده للعب في فريقه الأم سبورتينغ لشبونة، أو بورتو، أو العودة لإيطاليا من بوابة نابولي.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الجديد مع قرار تشيلسي عدم التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي مينديز عرض موكله رونالدو، غير السعيد، والبالغ من العمر 37 عامًا، على تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي، لكن نادي المتأهلين البلوز قرر عدم التعاقد مع اللاعب مع سعيه لبناء فريق جديد.

وبينت أن رونالدو، الذي ترك يوفنتوس، العام الماضي، خياراته للبقاء في أوروبا تنفد، حيث رفضت معظم الأندية الكبرى فرصة التعاقد معه.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد وليس في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسماً متتالياً في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسماً وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.