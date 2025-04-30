تعرف على المواجهات .. الكوفة تحتضن منافسات دوري الاربعة الكبار لدوري الطائرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، أن قضاء الكوفة في محافظة النجف سيحتضن منافسات التجمع الاول لدوري الاربعة الكبار (المربع الذهبي) للدوري العراقي الممتاز للرجال بالكرة الطائرة .

‏وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد حددت يوم الخميس الموافق 8 أيار المقبل موعداً لانطلاق منافسات المربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز للموسم 2034-2025 .

‏وأضاف ان الاتحاد قرر إقامة منافسات التجمع الأول في قضاء الكوفة بمحافظة النجف في الثامن من أيار المقبل.

‏وبين اللاوندي أن، الأندية الأربع المتأهلة وهي: الشرطة، وغاز الجنوب، وأربيل، و مصافي الشمال، فقد تم إبلاغهم رسميا بمكان وموعد إقامة المنافسات بغية التهيئة والاستعداد للمواجهات المقبلة .

‏وأشار إلى أن الاتحاد أصدر جدول المباريات، وسيخوض كل فريق ثلاث مباريات، موضحا انه بعد اجراء القرعة سيواجه فريق مصافي الشمال في اليوم الأول فريق غاز الجنوب ، بينما يواجه فريق أربيل فريق الشرطة.

‏كما ستقام مباراتان في الجولة الثانية يوم الجمعة 9 أيار يواجه فريق أربيل في الأولى فريق غاز الجنوب ، ويلاقي فريق الشرطة فريق مصافي الشمال في الثانية .

وتقام ‏الجولة الثالثة والأخيرة يوم السبت الموافق 10 من شهر أيار المقبل إذ يواجه فريق الشرطة فريق غاز الجنوب في حين يواجه فريق مصافي الشمال فريق أربيل .

واكد رئيس الاتحاد بأن كل المباريات ستقام في قاعة الكوفة في توقيتات حددها اتحاد الطائرة .