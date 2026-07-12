تعرف على الجوائز المالية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

حققت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 عوائد مالية كبيرة، بعد المستويات التي قدمتها في البطولة.

وتصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات العربية من حيث قيمة الجوائز المالية، بحصوله على 21.5 مليون دولار، عقب بلوغه الدور ربع النهائي.

وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني، بعدما حصد 17.5 مليون دولار إثر تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دور الـ16، فيما حصل المنتخب الجزائري على 13.5 مليون دولار بعد وصوله إلى دور الـ32.

وفي المقابل، نالت منتخبات السعودية وقطر وتونس والعراق والأردن 12.5 مليون دولار لكل منتخب، تشمل 10 ملايين دولار مكافأة المشاركة في البطولة، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة للتحضير، وهو ما يعكس الحضور العربي اللافت في النسخة الموسعة من كأس العالم 2026، وما حققته المنتخبات من مكاسب رياضية ومالية.