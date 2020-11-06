تعرف اسماء أول الراحلين من برشلونة

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الجمعة، عن الأسماء المرشحة للرحيل عن برشلونة في يناير/كانون ثان المقبل، من أجل توفير المال اللازم لتعزيز الفريق بلاعبين جديد.

واجتمع كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدير الفني رونالد كومان، والمدير الرياضي رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل بيع بعض الموجودين أولًا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي.

ومن المعروف أن برشلونة يستهدف التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم ليون، وإريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأسماء المرشحة لمغادرة كامب نو، هم عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المذكورة لم تقنع كومان، بدليل مشاركتها في دقائق محدودة، باستثناء ديمبلي، إلا أن عقده الذي ينتهي في صيف 2022، ووجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضمه، يجعله أكثر عُرضة للرحيل.

وفي ظل وجود رغبة لتعزيز خط الهجوم بضم ديباي، فإن رحيل برايثوايت أمر شبه مؤكد، خاصة وأنه لم يشارك سوى 15 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم، نفس الأمر بالنسبة لفيربو، الذي فقد دوره حتى كبديل لألبا، في وجود سيرجينو دست.

ويواجه برشلونة مشكلة في التخلص من أومتيتي، في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع، وهو ما أفسد محاولات انتقاله لليون في الصيف.



