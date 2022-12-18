تعرفه الجماهير العربية.. المخضرم مارسينياك حكماً لـ"النهائي الحلم"

شفق نيوز/ يدير الحكم البولندي المخضرم سيمون مارسينياك نهائي كأس العالم 2022، وهو أول نهائي لبطولة كبرى يديرها هذا الحكم، الذي سبق له إدارة مباريات كبيرة في دوري أبطال أوروبا.

أما بالنسبة للجماهير العربية، وخاصة المصرية، فإنها تعرفت عليه جيدا قبل أشهر، عندما أدار نهائي كأس مصر "المؤجل" بين الأهلي والزمالك.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدار مارسينياك نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، على استاد القاهرة، والذي انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 2-1.

وخلال اللقاء، منح مارسينياك 8 بطاقات صفراء، 2 منها في أول 8 دقائق من اللقاء. وتوزعت البطاقات 4 لكل فريق.

أما أوروبيا، أدار مارسينياك اللقاء "الدراماتيكي" هذا الموسم، بين برشلونة وإنتر ميلانو، والذي انتهى بنتيجة 3-3، وكان سببا رئيسيا بخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وأدار لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بين ريال مدريد وتشلسي، والذي ذهب لأشواط إضافية وكان محوريا في مشوار "الملكي" نحو اللقب.

وأدار مباريات في كأس العرب الأخيرة، أبرزها لقاء الجزائر وقطر في نصف النهائي.

كما أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والذي انتهى لصالح أتلتيكو 4-2 بعد وقت إضافي.

وفي المونديال الحالي، أدار مارسينياك لقاءين فقط، واحد للأرجنتين، انتصرت فيه على أستراليا بدور الـ16، وآخر لفرنسا، انتصرت فيه على الدنمارك.