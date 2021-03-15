تعرض لاعبي الديوانية إلى اعتداء والعنكوشي يهاجم الداخلية: تحمي ناديها

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، يوم الاثنين، عن تعرض لاعبي النادي الذين يعتزمون خوض مباراة مثيرة أمام نادي الشرطة إلى "اعتداء" قال إنه من قبل جمهور الشرطة.

وكتب العنكوشي على صفحته في فيسوك منشورا، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم الاعتداء على لاعبينا من قبل جمهور الشرطة، واكثر من ٨ لاعبين اصابات بليغة".

وأضاف "المهم شكرا لوزارة الداخلية لأنها تحمي ناديها !!!".

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية حزمة من العقوبات بعد أحداث مباراة الزوراء والقوة الجوية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "عقدت اجتماعا لمناقشة أحداث مباراة الزوراء والقوة الجوية التي جرت لحساب الجولة الرابعة والعشرين من عمر دورينا الممتاز ".

وأضافت "بعد اطلاع اللجنة على التصوير الفيديوي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (ابراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف، ولكون مثل هذه الحركات تُعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا، فقد تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها، مع دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثة ملايين دينار عراقي، استنادا لأحكام المادة 71 / 1 انضباط، وبدلالة المادة 76 /1 انضباط، على أن يدفع مبلغ الغرامة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما إلى حسابات الاتحاد".

وقررت اللجنة أيضا "معاقبة نائب رئيس رابطة مشجعي القوة الجوية (ضياء أبو برير) بالإيقاف لست مباريات استنادا لأحكام المادة ( 136 ) انضباط، وبدلالة المادة 51 / 1 انضباط.

كما عاقبت رئيس رابطة مشجعي الزوراء (أمير المالكي) بالإيقاف مباراتين استنادا لأحكام المادة 136 انضباط، وبدلالة المادة 51 / 1 انضباط، وذلك بعد اطلاع اللجنة على مقاطع الفيديو الخاصة لنائب رئيس رابطة جماهير القوة الجوية، وكذلك ردة فعل رئيس رابطة جماهير الزوراء، ولكون هذه التصرفات تُعد خارجة عن الروح الرياضية والتنافس الشريف وما تحمله من دلالات عدوانية".