تعذر عليه الحضور فخسر 20-0.. غاز الشمال يفوز على دربنديخان لهذا السبب

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي غاز الشمال، يوم السبت، فريق غاز الشمال فائزاً على دربنديخان بنتيجة 20 -0، وذلك لعدم حضور الأخير للمباراة ضمن دوري المحتفرين لكرة السلة، في المبارات التي كان مقرر إقامتها في كركوك.

وقال المنسق الاعلامي للنادي، مراد البزاز، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق غاز الشمال لكرة السلة، اعتبر فائزا بحسب قوانين لعبة كرة السلة"، مؤكداً أن "غاز الشمال كان مستعداً للمباراة الثالثة ضمن المرحلة الثانية من دوري النخبة للمحترفين".

وأضاف البزاز، أن هذه المبارة الثانية لفريق دربنديخان في دوري المحتفرين التي لا يشارك فيها، حيث كانت له مباراة مع فريق الكهرباء في بغداد كذلك لم يشارك فيها دون معرفة الأسباب الحقيقية لعدم الحضور.