سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعديل مواعيد مباراتين من الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-17T19:36:37+0000
تعديل مواعيد مباراتين من الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعديل مواعيد مباراتين من الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز، المقررة الأسبوع المقبل.

وبحسب لجنة المسابقات، تقرر إقامة مباراتي نفط البصرة أمام الزوراء في الساعة الثانية ظهراً، والميناء ونفط ميسان في الساعة الثامنة مساءً في ملعب الفيحاء في البصرة، وذلك يوم الأحد المقبل، بعد الموافقة الاستثنائية من وزارة الشباب والرياضة.

وكانت لجنة المسابقات قد اضطرت لنقل المباراتين إلى ملعب الكوت بناءً على طلب من دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، لكون جميع الملاعب في البصرة ستكون مخصصةً بالكامل لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب، المقرر انطلاقها في مدينتي البصرة وأربيل، يوم 20 تشرين الثاني الجاري.

related

المسابقات العراقية تكشف عن آليات جديدة بشأن الدوري الممتاز

Date: 2021-08-24 10:45:18
المسابقات العراقية تكشف عن آليات جديدة بشأن الدوري الممتاز

المسابقات تحسم الجدل: لا توقف للدوري بعد الآن

Date: 2021-10-22 08:57:56
المسابقات تحسم الجدل: لا توقف للدوري بعد الآن

لجنة المسابقات تحدد 20 أيلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري الممتاز

Date: 2021-08-02 13:05:55
لجنة المسابقات تحدد 20 أيلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري الممتاز

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.. تعرف على مواعيدها

Date: 2021-07-16 11:38:49
مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.. تعرف على مواعيدها

توضيح من الاتحاد العراقي بشأن هبوط 4 فرق من الممتاز

Date: 2021-10-30 09:28:12
توضيح من الاتحاد العراقي بشأن هبوط 4 فرق من الممتاز

تعرف على أوقات مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

Date: 2021-09-27 07:30:55
تعرف على أوقات مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

لجنة المسابقات توضح سبب تأخير مواعيد المباريات

Date: 2021-04-28 09:34:01
لجنة المسابقات توضح سبب تأخير مواعيد المباريات

فوز النفط ونفط ميسان وتعادل نفط الوسط مع الكرخ

Date: 2021-03-09 13:13:00
فوز النفط ونفط ميسان وتعادل نفط الوسط مع الكرخ