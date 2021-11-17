شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعديل مواعيد مباراتين من الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز، المقررة الأسبوع المقبل.

وبحسب لجنة المسابقات، تقرر إقامة مباراتي نفط البصرة أمام الزوراء في الساعة الثانية ظهراً، والميناء ونفط ميسان في الساعة الثامنة مساءً في ملعب الفيحاء في البصرة، وذلك يوم الأحد المقبل، بعد الموافقة الاستثنائية من وزارة الشباب والرياضة.

وكانت لجنة المسابقات قد اضطرت لنقل المباراتين إلى ملعب الكوت بناءً على طلب من دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، لكون جميع الملاعب في البصرة ستكون مخصصةً بالكامل لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب، المقرر انطلاقها في مدينتي البصرة وأربيل، يوم 20 تشرين الثاني الجاري.