تعديل توقيت لقاء منتخب العراق واندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، تعديل توقيت مباراة منتخب العراق الوطني أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الآسيوي تغيير التوقيت من الساعة الـ 6:30 مساءً إلى الساعة الـ 10:30 مساءً، وذلك بعد التشاور مع الاتحادين العراقي والإندونيسي.

وستقام المباراة في ملعب الإنماء - ستاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية ، في تاريخ 11 تشرين الأول 2025، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

أما اللقاء الثاني أمام صاحب الضيافة المنتخب السعودي فيبقى على حاله يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر تشرين الأول المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية رفقة كل من: السعودية، وإندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان.