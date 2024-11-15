تعثر منتخبي البرازيل والأرجنتين و فينيسيوس يهدر ركلة جزاء

شفق نيوز/ تعرض كبيرا أميركا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، لنتائج سلبية، فجر الجمعة، ضمن تصفيات القارة لكأس العالم 2026.

وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، في تعادل البرازيل 1-1 مع مضيفتها فنزويلا، بعدما ألغى هدف تيلاسكو سيغوفيا تقدم رافينيا للفريق الزائر.

وفي الدقيقة 60، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل، توجه فينيسيوس لتسديد ركلة الجزاء، ليتصدى لها حارس مرمى فينيزويلا، قبل أن تعود إلى فينيسيوس ألذي أضاعها مرة أخرى.

ووصلت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات التي فازت بالمباراتين الماضيتين، إلى النقطة 17 من 11 مباراة في المركز الثالث، متأخرة بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

أما بطل العالم، المنتخب الأرجنتيني، فتعرض لهزيمة غير متوقعة، على يد الباراغواي، بنتيجة 1-2.

وسجل للباراغواي، سنابريا (19) وألديرتي (47)، بينما سجل لمنتخب التانغو لاوتارو مارتينيز (11).

وبالرغم من الهزيمة الثالثة للأرجنتين في التصفيات، إلا أن بطل العالم حافظ على صدارة التصفيات، مع تبقي 7 مباريات على النهاية.