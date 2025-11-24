تعاون عراقي - ريال مدريدي لتوسيع البرامج التدريبية

شفق نيوز- بغداد

بحثت وزارة الشباب والرياضة العراقية مع مدير المتابعة في مؤسسة ريال مدريد، مانويل ريتاميرو، يوم الاثنين، توسيع برامجها وتطوير المواهب العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن وكيلها حسن علي كريم الحسناوي، بحث مع ريتاميرو، في بغداد، مستويات التطور التي حققها برنامج المؤسسة في العاصمة، والخطط الموضوعة للتوسع نحو محافظات جديدة، بما يتيح فرصاً تدريبية وتعليمية أوسع للشباب في مختلف المناطق.

وبحسب البيان فقد أكد الحسناوي على أهمية تطوير المواهب الواعدة وفق منهجيات ريال مدريد وأُطره التربوية المعتمدة، بما يسهم في بناء جيل جديد من اللاعبين الملتزمين بالقيم الرياضية الحديثة.

من جانبه أعرب ريتاميرو عن سعادته بلقاء وكيل الوزارة، مشيداً بما طرح من نقاشات ومستوى الإدراك لأهمية كرة القدم بوصفها منصة تربوية وتعليمية.

كما أكد ريتاميرو رغبة مؤسسة ريال مدريد في تعزيز التعاون مع العراق وتطوير الشراكة على المدى البعيد، بما يخدم الشباب ويرتقي ببيئة كرة القدم المحلية.

وجرى الاجتماع بحضور الكابتن نعيم صدام، المدير الفني للبرنامج التعليمي الكروي في البلاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.