تعاون رياضي بين العراق وروسيا وبيلاروسيا لتطوير كرة اليد

شفق نيوز- بغداد

وقع الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة مع نظيريه الروسي والبيلاروسي، في العاصمة البيلاروسية منسك، تهدف إلى تعزيز العلاقات الرياضية والتعاون في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد والناطق الرسمي كاظم كامل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاتفاقية التي وقعها أحمد رياض رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد ورئيس الاتحاد الروسي سيرغي شيشكاريف ورئيس اتحاد بيلاروسيا فلاديمير كونوبليف، على هامش مشاركة المنتخب العراقي في البطولة الثلاثية التي أقيمت في بيلاروسيا".

وأضاف أن "هذه تأتي استمراراً لجهود الاتحاد الخاصة بتمتين العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، من أجل تطوير منظومة كرة اليد، والاستفادة من إمكانيات هذه الدول لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات المحلية، كما أنها تأتي تعزيزاً لأواصر الصداقة المشتركة بين الدول الثلاثة بهدف تطوير لعبة كرة اليد بما فيها خوض المباريات الودية والمعسكرات التدريبية والعمل على اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وتنميتها".

وأكد أن "توقيع الاتفاقية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق علاقات رياضية بين العراق والدول الأوروبية، حيث ستسهم بنود هذه الاتفاقية في الارتقاء بمستوى لعبة كرة اليد في العراق، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة التي تمتلكها كل من روسيا وبيلاروسيا في هذا المجال".