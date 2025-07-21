"تعاقدات وعقوبات تأديبية" أبرز ملامح دوري نجوم العراق مع اقتراب انطلاقه

شفق نيوز- بغداد

مع اقتراب انطلاق دوري نجوم العراق في أيلول المقبل، تشهد الساحة الكروية العراقية حراكاً نشطاً على صعيد التعاقدات والتجديدات مع المدربين، في وقت تلوح فيه في الأفق عقوبات محتملة بحق عدد من المدربين بسبب تصريحات إعلامية مثيرة للجدل، بينما تواصل بعض الأندية بحثها عن جهاز فني مستقر استعداداً للموسم الجديد.

عدد من الأندية حسمت ملفاتها الفنية وسمّت مدربيها، فيما لا تزال أخرى في طور التفاوض، في حين تعثرت بعض التعاقدات نتيجة ارتباطات سابقة بعقود قائمة لم تُحسم بعد.

وتولّى المدرب علي وهاب تدريب فريق كربلاء، بعد تقديمه استقالته من تدريب أمانة بغداد، رغم نجاحه في قيادة الفريق إلى دوري نجوم العراق للمرة الثامنة في مسيرته، ويطمح وهاب إلى إعادة الفريق إلى مصاف الكبار، بعد هبوطه إلى الدرجة الممتازة.

من جانب آخر، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم استدعاء مدرب نادي زاخو السابق والزوراء الحالي، عبد الغني شهد، للمثول أمامها ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد، وذلك على خلفية تصريحاته بعد نهائي كأس العراق، والتي وصف فيها تتويج فريق دهوك باللقب بأنه "مخطط له منذ مباراتهم أمام الميناء"، وهو تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

وفي ملف التعاقدات، دخلت إدارة القوة الجوية في مفاوضات مع المدرب باسم قاسم، لتولّي قيادة الفريق الموسم المقبل، إلا أن هذه الخطوة قد تضع النادي أمام إشكال قانوني، نظراً لاستمرار عقد المدرب الحالي علي عبد الجبار، حتى نهاية الموسم المقبل، حيث لا يجوز التعاقد مع مدرب جديد دون فسخ العقد القائم تجنباً لعقوبات محتملة من الجهات القانونية.

وعلى صعيد آخر، أُفرج بكفالة عن معالج نادي دهوك، نبي كرفان، من مركز شرطة بغداد بعد توقيفه بتهمة الاعتداء على لاعب زاخو، أمجد عطوان، خلال المباراة الختامية.

وكان عطوان قد قدّم بلاغاً رسمياً ضد كرفان، ما أدى إلى توقيفه قبل الإفراج عنه لاحقاً.

يُشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية لدوري نجوم العراق قد بدأت رسمياً في 20 تموز 2025، وتستمر حتى 20 أيلول 2025، على أن تنطلق الانتقالات الشتوية في 5 كانون الثاني 2026 وتُختتم في 5 شباط 2026.