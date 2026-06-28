تعاقدات نوعية وتجديدات مبكرة.. حراك ساخن في ميركاتو دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تواصل الأندية العراقية نشاطها المكثف في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي الجديد (2026-2027)، عبر إبرام صفقات محلية وأجنبية، وتجديد عقود أبرز لاعبيها، إلى جانب التعاقد مع أجهزة فنية جديدة، بهدف بناء فرق قادرة على المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيرها.

وفي هذا الصدد، واصل نادي الموصل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر الأمريكي - من أصل عراقي - الصديق أبو بكر قادماً من نادي فورت وين الأمريكي، كما ضم لاعب المنتخب الأولمبي نور المصطفى غانم قادماً من نادي النجف، وفي إطار الحفاظ على استقرار الفريق، جددت الإدارة عقدي دحام إبراهيم وغيث أحمد، فيما أعلنت رحيل اللاعب عمر عبد الرحمن بعد نهاية مشواره مع "أبناء الحدباء".

من جانبه، عزز نادي زاخو صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الجنوب أفريقي سيفو مبولي، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخطوط الخلفية والوسطى للفريق، بينما تعاقد نادي النفط مع اللاعب حيدر عبد الرحيم قادماً من نادي زاخو نفسه.

وفي ذات السياق، أعلن نادي دهوك تعاقده رسمياً مع المحترف البرازيلي رايكار سانتوس، ليخوض تجربة جديدة مع "صقور الجبال" خلال الموسم المقبل، تزامناً مع إبرام إدارة نادي الميناء صفقتين جديدتين تمثلتا بضم حيدر سالم قادماً من أمانة بغداد، والمهاجم عباس طارش القادم من نادي نوروز.

وإلى العاصمة بغداد، دعم نادي الكهرباء خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي دييغو كاريوكا قادماً من الدوري التايلاندي الممتاز، ويملك اللاعب سجلاً احترافياً حافلاً بعد خوضه تجارب سابقة في الدوريات البيلاروسي، والأوكراني، والبولندي، والمجري، والاذربيجاني، والإيراني. في حين نجح الوافد الجديد نادي الكرمة في التعاقد مع المهاجم وكاع رمضان.

أما نادي الزوراء، فقد عزز خطه الدفاعي بضم المدافع ماسيس أرتين قادماً من نادي الطلبة. وفي المقابل، تعاقد نادي أربيل مع اللاعب محمد كوفي قادماً من نادي الكرخ، وجدد عقدي نياز محمد وسفين منصور، وعلى صعيد الجهاز الفني، توصلت إدارة القلعة الصفراء إلى اتفاق شبه نهائي مع المدرب لؤي صلاح لتولي قيادة الفريق الأول، بانتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل العقد.