تعاقدات من العيار الثقيل.. "الميركاتو" الشتوي يقلب موازين دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري النجوم العراقي لكرة القدم حركة انتقالات نشطة خلال "الميركاتو" الشتوي، إذ أبرمت صفقات محلية وخارجية لتعزيز صفوفها في الجولات المتبقية من المسابقة.

وتعاقدت إدارة نادي القوة الجوية رسمياً مع لاعب المنتخب الكويتي عيد الرشيدي لمدة خمسة أشهر على سبيل الإعارة قادماً من نادي القادسية الكويتي.

كما أبرمت إدارة نادي زاخو عقداً مع المهاجم الليبي محمد صولة قادماً من القادسية الكويتي لتمثيل فريقها الكروي في الانتقالات الشتوية.

وفتحت إدارة نادي أربيل قنوات المفاوضات مع مدافع المنتخب العراقي ونادي الشرطة، مصطفى سعدون للظفر بخدماته لما تبقى من دوري النجوم.

كما جهز أربيل عرضاً ضخماً يقارب المليار دينار من أجل ضم لاعب المنتخب العراقي، ونادي النجمة السعودي، علي جاسم لصفوفه لتمثيله في الجولات المتبقية من دوري نجوم العراق.

واتفقت إدارة نادي الزوراء مع اللاعب هيران أحمد لينضم إلى الفريق في الانتقالات الشتوية قادماً من نادي نوروز.

وأعلن نادي نفط ميسان تعاقده مع حارس المرمى الكرواتي أنتونيو توتا، قادماً من نادي إيتراي الليتواني، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

بينما وقعت إدارة نادي الرياض رسمياً مع المهاجم الأردني علي علوان لمدة موسم ونصف قادماً من نادي الكرمة الناشط في دوري نجوم العراق.