تعاقدات جديدة للأندية العراقية.. محترف توغولي يوقع للجوية ومالاوي للقاسم

شفق نيوز/ تواصل الأندية العراقية تعاقداتها وتجديدها للاعبين محليين ومحترفين استعدادا لدوري المحترفين العراقي للموسم 2022-2023 .

وتعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، مع المدافع المحترف التوغولي كلوسي اغبوزو، قادما من نادي الباجي التونسي لتمثيل فريق الصقور لموسم واحد.

كما تعاقدت ادارة نادي زاخو مع كل من اللاعبين، فتيان زاخو والحارس فارمر زاكي لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

وجددت إدارة نادي دهوك مع كابتن الفريق زياد احمد لموسم آخر وتعاقدت مع الحارس موسى شاكر واللاعب هورمان ياسين لموسم واحد .

ووقعت ادارة نادي اربيل مع المدافع أركان أمير قادماً من زاخو لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد.

كما جددت اربيل عقد المهاجم عبد القادر ايوب للموسم القادم، وجددت أيضاً لحارس المرمى رواند عجيل، وللاعب علي شاخوان لموسم آخر .

وجددت إدارة نفط ميسان عقدها للموسم الثامن توالياً مع اللاعب اكرم رحيم، كما جددت للاعبين وسام سعدون وعلي حلو.

وتعاقد نادي القاسم الرياضي مع مدافع منتخب مالاوي دينيس شيمبيزي قادماً من الدوري الجنوب أفريقي لتعزيز صفوف الفريق في الاستحقاقات القادمة.

كما قررت الهيئة الإدارية لنادي القاسم ترحيل أربعة لاعبين من فريق الشباب للخط الأول ليكونوا نواة للمستقبل وهم كل من كرار علاء وكرار فالح وحسين عمار ومسلم ميثم.