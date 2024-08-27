تعاقدات جديدة في بورصة الأندية العراقية واستقطاب "المغتربين" استعدادا لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أجرت أندية كروية عراقية، تجديد تعاقداتها مع لاعبين، وتعاقدات أخرى جديدة لتمثيل فرقها خلال الموسم الكروي المقبل لدوري نجوم العراق.

فيما تم حصر أسماء اللاعبين المحترفين العراقيين الذين يسكنون خارج العراق، والذين سيمثلون اندية عراقية في دوري نجوم العراق للموسم 2024 - 2025.

وبعد التأكد من عدم وجود اصابة، جدد نادي الشرطة تعاقده مع عبد المجيد أبو بكر، للموسم المقبل.

وجدد رسمياً الظهير الأيمن كرار الأمير، الولاء للسفانة، فيما وقع بشكل رسمي المهاجم الجديد للنادي مهند عبد الرحيم، وكان نادي الميناء قد أعلن التعاقد مع اللاعب الأسباني راؤول بارا.

ووقع لاعب خط وسط المنتخب الاولمبي أمير أحمد، رسمياً لنادي الميناء قادماً من نفط بغداد.

وفيما يخص المغتربين العراقيين الذين يعيشون خارج العراق وانضموا في الدوري العراقي الموسم المقبل فهم كل من: باشنك عبد الله (دهوك)، أمير علاء كاظم (دهوك)، أسامة رشيد (أربيل)، هيران احمد (القوة الجوية)، لؤي العاني (الطلبة)، ريوان أمين (الشرطة)، آلاي فاضل (نوروز)، يوسف الالوسي (زاخو)، سومر الماجد (قريب من الميناء)، بيتر كوركيس (قريب من دهوك).