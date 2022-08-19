تعاقدات الأندية العراقية.. محترفون جدد في طريقهم للدوري الممتاز (صور)

شفق نيوز / تواصل الأندية العراقية، الاستعداد للدوري الكروي الممتاز، عبر تدعيم الفريق بلاعبين ومحترفين جدد، وإقامة معسكرات تدريب للوقوف على جاهزية كل لاعب في مركزه.

ومؤخراً، تعاقدت إدارة نادي النجف مع المهاجم العراقي عبيدة كاظم لتمثيله في الموسم الجديد 2022-2023 قادما من نادي Da grande المالديفي، وهو هداف الدوري المالديفي للموسم الماضي، برصيد 18 هدفاً من مجموع 20 مباراة.

كما تعاقدت إدارة نادي النجف أيضاً، مع اللاعب حيدر علي كاظم، و وقع رسمياً على كشوفات النادي قادما من نادي الطلبة .

في سياق متصل، وصل المحترف البرازيلي لوكاس سانتوس، تمهيداً لتمثيل فريق نادي نفط الوسط للموسم 2022-2023 قادماً من نادي زاخو، وكان في استقباله مدير فريق كرة القدم نبيل عباس.

في حين جدد اللاعب مرتضى علي محمود أحمد، الولاء لـ"الأنيق" (نادي الطلبة) لثلاثة مواسم.

بينما تعاقدت إدارة نادي الطلبة، مع اللاعب مؤمل عبد الرضا، ليمثل الأنيق ثلاثة مواسم قادمة، بعد أن ودع فريقه السابق أمانة بغداد.

وتواصل وكالة شفق نيوز، متابعة ورصد سوق تعاقدات أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث تتسابق الأندية على ضم اللاعبين المحترفين العراقيين والأجانب، استعداداً للموسم الكروي الجديد.