تعاقدات القوة الجوية.. زيد يطير إلى طشقند والصبحي يعود لمسقط

شفق نيوز- بغداد

انتقل مدافع المنتخب العراقي، وفريق القوة الجوية، زيد تحسين، يوم الجمعة، إلى نادي باختاكور الأوزبكي رسمياً لتمثيله لموسم واحد، فيما غادر نجم منتخب عُمان عصام الصبحي إلى مسقط بعد انتهاء عقده مع "الصقور"، كما جددت إدارة النادي عقود بعض اللاعبين لموسم آخر.

وقد فك زيد تحسين ارتباطه بنادي القوة الجوية بعد أن أمضى موسمه الأخير مع "الصقور" الذي حلّ بالمركز الخامس في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وغادر تحسين العاصمة بغداد متوجهاً إلى طشقند لتوقيع العقد رسمياً هناك لمدة موسم واحد.

إلى ذلك جدد مهاجم المنتخب العراقي محمد جواد، الولاء والانتماء لنادي القوة الجوية لتمثيله موسماً آخر.

فيما ودع هداف منتخب سلطنة عمان عصام الصبحي نادي القوة الجوية بعد أن أمضى موسماً كاملاً معه ولم يحدد وجهته المقبلة، كما أنهى زيدان عبد الجبار عقده لينهي ارتباطه بشكل رسمي بنادي القوة الجوية ويدخل في مفاوضات مع عدد من الأندية المتقدمة وسيحدد وجهته خلال الأيام المقبلة.