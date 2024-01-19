تعاقدات الشتاء تعزز صفوف أندية عراقية وللنجف حصة الأسد

شفق نيوز/ عززت التعاقدات الشتوية، صفوف أندية عراقية عدة، بينما كان لنادي النجف النصيب الأكبر من التعاقدات.

وتعاقد نادي النجف لكرة القدم، مع المحترف التونسي "البشير بن محمد" قادماً من نادي اتحاد بن قردان التونسي، كما تعاقد مع اللاعب السنغالي "مندي" قادما من نادي الملعب التونسي.

هذا وانتقل اللاعب "محمد داود"، إلى صفوف نادي النجف، قادماً من نادي الشرطة، على سبيل الإعارة.

إلى ذلك، انضم المهاجم "حيدر عبد الرحيم"، لصفوف نادي نفط ميسان، قادماً من نادي النجف، في حين أعلن نادي أمانة بغداد تعاقده مع اللاعب المصري "محمد أحمد عطوه" قادماً من نادي الداخلية المصري.

يذكر أن إدارة نادي النجف تعاقدت مع المدرب عبد الغني شهد لقيادة كرة النجف، بعد استقالة المصري حمزة الجمل، بعد انتهاء الجولة 12 من دوري نجوم العراق .

وكان دوري نجوم العراق لكرة القدم، قد توقف عند الجولة 12 لمشاركة المنتخب العراقي في بطولة آسيا الجارية أحداثها في قطر.