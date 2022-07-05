تعاقدات الزوراء تواجه "بعض المشاكل": اسماء مطروحة على الطاولة بحاجة الى اموال

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي الزوراء حقيقة تعاقداته واتفاقاته المقبلة مع لاعبين محليين ومحترفين.

وقال عضو ادارة النادي مدير فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارة النادي اتفقت رسمياً عن طريق الايميل مع محترفين: البرازيلي "برونو ليما" والمغربي "سفيان طلال" لينضما لصفوف النوارس وتمثيله الموسم المقبل.

وأضاف أن "بخصوص الانباء التي تناقلت بشأن حسمنا لصفقة الثنائي لؤي العاني، ومحترف نادي أربيل فرانك اوچو لاتوجد مفاوضات معهما لحد الان واخبار اتفاقنا معهما عارٍ عن الصحة لكن طرح اسميهما على طاولة الادارة والمدرب ايوب اوديشو لاتخاذ القرار لاحقاً".

وتابع أنه "فيما يخص رغبتنا لضم لاعب المنتخب الوطني ولاعب نفط الوسط احمد فرحان وعرقلة الاتفاق لوجود مبلغ 200 مليون دينار لابد دفعه لنفط البصرة مقابل السماح له بالانتقال لنادٍ آخر".

واكد عبد الرزاق؛ أن "من حق نادي نفط البصرة يطلب مبلغ مقابل بطاقة الاستغناء عن اللاعب احمد فرحان، لكن للاعب ايضا وجهة نظر في موضوع انتقاله لنادٍ اخر ، مبيناً ننتظر اليوم قرار ادارة نفط البصرة حول انتقال اللاعب لنادينا بعد الاتفاق النهائي او فشل المفاوضات".

ولفت إلى ان "مدرب الزوراء أيوب اوديشو يغادر يوم غد الى دولة السويد لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها بعد ختام منافسات الدوري لكن سنبقى على اتصال معه لحسم موضوع استقطاب اللاعبين وضمهم للفريق".

وحصل فريق الزوراء على المركز السادس في ختام الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022.