تعادل إيجابي ينهي لقاء كربلاء ونفط البصرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا كربلاء وضيفه نفط البصرة إيجابياً، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً في ملعب الكوت الأولمبي وانتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل كربلاء أولاً عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة الأولى، وعادل نفط البصرة النتيجة عن طريق المحترف روميو ريسيندي في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني أضاف كلا الفريقين هدفاً واحداً لهما عن طريق المحترف هيلثون ماتيوس لنفط البصرة في الدقيقة 89، ولكربلاء المحترف إبراهيم أكوني في الدقيقة 95.