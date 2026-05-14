تعادل إيجابي ينهي لقاء الزوراء والقاسم في نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق القاسم، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد، عند الساعة 8:00 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل فريق القاسم هدفه عن طريق اللاعب عبد الخالق محمد، في الدقيقة 22، وأدرك الزوراء هدف التعديل عبر رأسية جميلة للمحترف برايان في الدقيقة 39 من عمر الشوط.

وشهد الشوط الأول كذلك طرد مدرب الزوراء لؤي صلاح، لكثرة اعتراضاته على قرارات حكم اللقاء.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، الذي شهد اضاعة فرص سهلة لا سيما للوزراء، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط.

وشهد اللقاء أيضا طرد لاعب الزوراء برايان رياسكوس، في الدقيقة 62 للعبه الخطر ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده إلى النقطة 66 بالمركز الرابع، بينما رفع فريق القاسم رصيده إلى النقطة الخامسة بالمركز الأخير.