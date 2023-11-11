تعادل إيجابي يختم منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا الكهرباء والنفط إيجابياً، مساء اليوم السبت، في ختام الجولة الرابعة من منافسات دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب الزوراء وانتهت بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الأول سجل النفط أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أوفيلابي أوكيكي في الدقيقة الثامنة، لكن الكهرباء جاء بهدف التعديل عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمود خليل، وفي الدقيقة 19 سجل النفط هدفه الثاني عن طريق المحترف سامسون دير غباديبو.

وفي الشوط الثاني عاد الكهرباء ليسجل هدف التعديل عن طريق نفس اللاعب محمود خليل عند الدقيقة 70 من عمر المباراة.