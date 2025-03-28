تعادل إيجابي لفريقين وفوز مهم بلقاء آخر في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق كربلاء، يوم الجمعة، مع ضيفه الكرخ إيجابياً بهدف لكل فريق، مع انطلاق منافسات الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، حيث حل الكرخ ضيفاً ثقيلاً عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل لأصحاب الأرض والجمهور، كربلاء، وجاء الهدف في الدقيقة 18 عن بتوقيع من اللاعب مجتبى صالح.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق كربلاء ليسجل هدف التعديل عن طريق محمد اوتارا، في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء، رصيده للنقطة 18 بالمركز 18، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 33 بالمركز التاسع.

وفي المواجهة الثانية، أكرم فريق القاسم، ضيفه فريق نوروز بفوز مستحق، بنتيجة هدف واحد دون مقابل.

وجرت المباراة بين الفريقين ضمن المنافسات ذاتها وبنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها رغم الفرص الكثيرة الضائعة للضيف نوروز الذي حاول كثيراً بالعودة في المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع القاسم رصيده للنقطة 38 بالمركز السادس في دوري النجوم، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 30 بالمركز الثاني عشر.