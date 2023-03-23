تعادل إيجابي بين منتخب ايران وضيفه الروسي

شفق نيوز/ تعادل منتخب روسيا الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب إيران، بهدف لكل منهما، في اللقاء الودي الذي جمع بين كلا المنتخبين.

وجرت المباراة بين المنتخبين في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم في ملعب آزادي بطهران بحضور الجمهور.

وافتتح التسجيل لمصلحة منتخب روسيا اللاعب أنتون ميرانتشوك في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل مهدي طارمي هدف التعادل لمصلحة منتخب ايران في الدقيقة 47 من ركلة جزاء.

وآخر مرة التقى فيها إيران وروسيا في 2017، انتهت المباراة بالتعادل 1-1. وقبل ذلك، انتهت المباراة الودية بين الفريقين في عام 2011 بفوز إيران 1-0.

ويلاقي منتخب العراق مضيفه الروسي في مباراة ودية في السادس والعشرين من الشهر الحالي.