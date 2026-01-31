تعادل إيجابي بين العراق واندونيسيا في كأس آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز - بغداد / جاكرتا

‏تعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات مع مضيف البطولة المنتخب الإندونيسي بهدف واحد لكل منهما في ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس آسيا لكرة الصالات 2026، التي تقام حالياً في إندونيسيا.

وجرت المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة جاكارتا عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة القارية.

وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن، إذ تغلب على منتخب قرغيزستان بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.

ويشارك المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية.

وسيواجه العراق منتخب تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات بعد تعادله اليوم السبت أمام إندونيسيا بهدف.