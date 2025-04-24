تعادل و7 انتصارات في الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ثماني مباريات، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وحقق فريق غاز الشمال الانتصار على الاتصالات بنتيجة 2 – 1، في حين فاز فريق عفك على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 3 - 1 .

هذا وتعادل فريق الناصرية مع فريق الغراف ايجابياً بنتيجة 1 – 1، تمكن فريق الرمادي من تحقيق الفوز على فريق الصناعة بنتيجة 3 - 0 ،بينما حقق فريق الكاظمة الفوز على فريق ميسان بنتيجة 2 - 1.

وكذلك فاز فريق البيشمركة على فريق نفط الوسط بنتيجة 3 – 1، كما تمكن فريق الموصل من تحقيق الفوز على فريق البحري بنتيجة 1 - 0، واخيرا فاز فريق امانة بغداد على فريق نادي الحسين بنتيجة 1 - 0 .