تعادل و7 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة (25) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق الصناعة على ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، كما فاز الموصل من تحقيق الانتصار على ضيفه الرمادي بنتيجة 2-0، في حين فاز الكاظمية على ضيفه الفهد بنتيجة 3-2.

هذا وتعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه البحري سلبياً من دون أهداف، في حين حقق البيشمركة فوزا كبيراً على ضيفه ميسان بنتيجة 5-1، بينما فاز أمانة بغداد على ضيفه الاتصالات بنتيجة 2-0.

إلى ذلك، تمكن فريق الجولان من تحقيق الانتصار على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-1، كما فاز الغراف على ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 1-0.