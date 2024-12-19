تعادل و7 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة 14 لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق نفط البصرة على ضيفه الشرطة بنتيجة 4-2 ليتراجع الشرطة الى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 34، بينما رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 33 محتفظاً بالمركز الثالث.

هذا وفاز فريق دجلة الجامعة، على الحشد الشعبي بنتيجة 2-1 ليقفز الى المركز الأول بدلاً من الشرطة، بعد خسارته اليوم برصيد 37 نقطة، كما فاز آليات الشرطة على ضيفه أوروك بنتيجة 6-0.

في حين فاز فريق غاز الجنوب على الشباب البصري بنتيجة 10-4، كما فاز نفط الوسط على بلدية البصرة بنتيجة 4-1، بينما تعادل المصافي وأمانة بغداد إيجابياً بنتيجة 4-4، وفاز الدفاع الجوي على مضيفه الشرقية بنتيجة 6-3، بينما فاز الموارد المائية على الجيش بنتيجة 6-3.