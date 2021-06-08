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تعادل و6 انتصارات في الجولة الثامنة لدوري التأهيل بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-08T19:12:47+0000
تعادل و6 انتصارات في الجولة الثامنة لدوري التأهيل بكرة القدم

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الصناعة على ضيفه فريق نادي دهوك 1-0 ، وفوز فريق نادي سامراء على مضيفه فريق نادي اكاد 4-2 ، وتعادل فريقا نادي ميسان مع ضيفه نادي المرور 1-1 ، وفوز فريق نادي بابل على ضيفه فريق نادي الاتفاق 5-0 ، وفوز فريق نادي الصليخ على مضيفه فريق نادي البحري 2-1 ، وفوز فريق نادي الناصرية على مضيفه فريق نادي ديالى 2-1 ، وفوز فريق نادي الرمادي على ضيفه فريق نادي البيشمركة 2-0 .

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة ، بينما يتصدر فريق نادي عفك ترتيب المجموعة الاولى برصيد 18 نقطة .

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