تعادل و4 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات

تعادل و4 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات
2025-01-31T18:18:38+00:00

شفق نيوز/ جرت مساء يوم الجمعة، خمس مباريات ضمن الجولة 19 لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وفاز فريق نفط الوسط على أمانة بغداد بنتيجة (8 - 7)، وفاز غاز الجنوب على المصافي بنتيجة ( 3 - 2 )، بينما تعادل الجيش مع نفط البصرة بنتيجة (3-3).

هذا وفاز فريق الدفاع الجوي على الحشد الشعبي بنتيجة ( 5 - 3 )، كما تغلب فريق الموارد المائية على آليات الشرطة بنتيجة ( 4 - 0 ).

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلنت يوم الجمعة، عن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العراق لكرة الصالات، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 4 شهر شباط المقبل، بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق أمانة بغداد وضيفه المصافي، وتقام في قاعة الشباب المغلقة ببغداد عصراً، بينما تقام ثلاث مباريات في اليوم التالي.

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