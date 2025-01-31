تعادل و4 انتصارات بدوري المحترفين لكرة الصالات
شفق نيوز/ جرت مساء يوم
الجمعة، خمس مباريات ضمن الجولة 19 لدوري المحترفين لكرة الصالات.
وفاز فريق نفط الوسط على
أمانة بغداد بنتيجة (8
- 7)، وفاز
غاز الجنوب على المصافي بنتيجة (
3 - 2 )،
بينما تعادل الجيش مع نفط البصرة بنتيجة (3-3).
هذا وفاز فريق الدفاع
الجوي على الحشد الشعبي بنتيجة (
5 - 3 )، كما
تغلب فريق الموارد المائية على آليات الشرطة بنتيجة ( 4 - 0 ).
وكانت لجنة المسابقات في
الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلنت يوم الجمعة، عن مباريات الدور الثاني من بطولة
كأس العراق لكرة الصالات، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 4 شهر شباط المقبل، بإقامة
مباراة واحدة تجمع فريق أمانة بغداد وضيفه المصافي، وتقام في قاعة الشباب المغلقة
ببغداد عصراً، بينما تقام ثلاث مباريات في اليوم التالي.