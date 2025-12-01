تعادل وفوز لشباب وواعدات العراق في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز- بغداد

تعادل منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، اليوم الاثنين، من دون أهداف أمام نادي أمانة بغداد في مباراةٍ وديّة احتضنها ملعبُ أمانة بغداد، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت المباراة متابعة الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد صلاح، الذي عمل على تشخيص عددٍ من الجوانب الفنية للاعبين استعداداً للمشاركات القادمة.

وفي السياق ذاته، حقق منتخبُ الواعدات دون 14 عاماً فوزاً مستحقاً على فريق أكاديمية بنت العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي في بغداد، وذلك قبيل مشاركته في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في الخامس من الشهر الحالي بمدينة جدة السعودية.

وسجلت لينا حجي إلياس هدفين، فيما أحرزت ريان عثمان الهدف الثالث، ليؤكد منتخبُ الواعدات جاهزيته لخوض منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبي السعودية وفلسطين، على أن تُفتتح البطولة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الحالي.