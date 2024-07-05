تعادل وفوز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة اليوم الجمعة في ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل لنوروز سجل الهدف اللاعب أمير جليل بالدقيقة 15، وفي الشوط الثاني سجل موروز هدف التعديل عن طريق مروان حسين في الدقيقة 81.

وفي مباراة ثانية جرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي؛ فاز فريق الكرخ على فريق نفط البصرة بهدف دون مقابل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل جعفر عبيس هدف التقدم للكرخ في الدقيقة 63.